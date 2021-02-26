Пятница, 26 Февраля 2021 12:12

АрмИнфо. Реакция РФ на последние события Армении, согласно которым происходящее - внутреннее дело самой Армении не могла быть иной по определению. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политолог Андрей Арешев.

"Мы видим, что Москва реагирует на ситуацию вокруг заявления Генштаба ВС Армении также как в 2018-м. Решение текущих проблем - дело армянского народа и решать их за него никто не будет. С другой стороны, хрупкая армянская государственность изначально требовала совершенно иного подхода. И приход "с улицы" к власти неадекватного человека никоим образом ее не укрепил", - подчеркнул он.

25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении выступил с требованием отставки премьер-министра Армении, обвинив политическое руководство страны в том, что оно "ведет государство к опасной грани". Требование было озвучено после отправки в отставку первого замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.

По его оценкам, заявление военных было вполне ожидаемо. И то, что оно последовало в ответ на попытку Пашиняна переложить собственную ответственность за поражение в последней войне уже непосредственно на руководство Генштаба было также вполне ожидаемо. Арешев считает происходящее и усиливающуюся внутриполитическую напряженность и нервозность общества закономерным итогом стремления Пашиняна уклониться от ответственности и удержаться у власти любым способом.

Заявление армянского премьера о 10%-ой эффективности "искандеров" Арешев в лучшем случае оценивает как глупость, выраженную совершенно некомпетентным человеком. Худшим вариантом, на его взгляд, является умышленная попытка Пашиняна выставить российские вооружения неэффективными с целью внести разлад в армяно-российское военно-политическое и военно-техническое сотрудничество.

"Сказать сколько еще Пашинян продержится у власти довольно сложно. Для меня очевидно одно - каждый день его власти делает Армению более слабой, более неорганизованной. Поиск путей выхода из данного тупика нелегок, но он есть. Альтернативой формированию временного правительства, возможно военного, и проведению через какое-то время внеочередных выборов является дальнейшее ослабление государства и государственности", - подытожил российский политолог.

Премьер Никол Пашинян охарактеризовал произошедшее 25 февраля как попытку переворота, призвав граждан собраться на площади Республики и отстоять революцию. Пашинян уже подписал решение об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна, которое президент пока еще не подписал. После чего на Площади Республики состоялся митинг в поддержку Пашиняна. Параллельно на Площади Свободы прошел митинг противников действующей власти.