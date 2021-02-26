Пятница, 26 Февраля 2021 11:34

АрмИнфо.Посольство Армении в РФ находится в постоянном контакте со всеми типографиями России, для уточнений, чтобы убедиться в отсутствии искажений исторических фактов. Об этом АрмИнфо сообщила пресс- секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на просьбу дать оценку информацией по части внесения корректировок в учебники истории России по части Армении по обращению Азербайджана.

Представитель МИД Армении констатировала, что разные издательства в Российской Федерации издают разные учебники. "Осуществляется соответствующая работа для исключения исторических искажений. В частности, по озвученному Вами вопросу, представитель посольства РА уже встретился с представителями издательства", - отметила Нагдалян.

Как ранее уже сообщало АрмИнфо, 23 февраля в беседе с журналистами в парке Победы в Ереване на просьбу АрмИнфо прокомментировать данную информацию посол РФ в РА Сергей Копыркин, в частности заявил: "По части этого вопроса, я могу опираться, также как и вы на информацию СМИ. Естественно эти источники комментировать я не могу. Иной информации у меня нет".

Ранее, азербайджанские СМИ со ссылкой на посольства АР в России, сообщали о внесении изменений по просьбе Азербайджана в учебники истории России. В частности, посольство Азербайджана в РФ направило обращения в Министерство иностранных дел и Министерство просвещения Российской Федерации для внесения поправок в учебники для 9 класса "История России. XIX - начало XX века" (авторы - Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Я. В.Симоновой), напечатанной в 2020 году в московском издательстве "Дрофа" и исключении формулировки "Восточная Армения" в описании Туркменчайского договора.