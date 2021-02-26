Пятница, 26 Февраля 2021 10:19

АрмИнфо. В Степанакерте подтвердили факт встречи президента Арцаха Араика Арутюняна с начальником Генштаба Армении Оником Гаспаряном.

Так, пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян в беседе с <Арцахпресс>, комментируя тиражируемую СМИ информацию относительно посреднических усилий Араика Арутюняна, в частности, заявила: <В соответствии с объявленной ранее готовностью к посредничеству, президент Арутюнян провел встречи и с Николом Пашиняном, и с Оником Гаспаряном.

С ними он обсудил некоторые вопросы, связанные с преодолением сложившейся ситуации, приняв за основу приоритеты внутренней стабильности и внешней безопасности Армении и Арцаха. Во время встречи с Гаспаряном вопрос отставки вообще не обсуждался и о каком-либо давлении не может быть и речи. Что касается формата встречи, то в ней приняли участие не только директор СНБ Армении Армен Абазян, но и секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян и еще одно должностное лицо.

Как заявил президент республики, он продолжает сохранять нейтралитет в отношении внутриполитических событий в Армении, а его посреднические усилия направлены на преодоление кризиса".

Ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что президент Арцаха Араик Арутюнян вместе с директором СНБ РА Арменом Абазяном вечером посетили Оника Гаспаряна и якобы "требовал" отставки начальника Генштаба ВС Армении. Также сообщалось, что Гаспарян не только категорически отказался подавать в отставку, но и дал пощечину президенту Арцаха. Также сообщалось, что Виталий Баласанян выразил полную поддержку Гаспаряну.

Стоит также заметить, что поздно вечером Армянская национальная армия на своей странице в Facebook выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что глава Генштаба Армении Оник Гаспарян категорически отклонил требование об отставке.

"Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян категорически отклонил требование об отставке, заявив, что требования армии не подлежат изменению. Генералы же послали Пашиняну сигнал о том, что если давления на Гаспаряна продолжатся, то ситуация еще больше усугубится", - говорится в сообщении.