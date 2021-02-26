Пятница, 26 Февраля 2021 10:18

АрмИнфо. Армянская оппозиция рассчитывает, что сегодня, 26 февраля будет проведено внеочередное заседание Национального Собрания РА. Об этом журналистам сообщил единый кандидат в премьер-министры от "Движения по спасению Родины ", бывший премьер-министр РА Вазген Манукян.

Он отметил, что в 11.00 должно пройти заседание Совета НС, которое должно принять соответствующее решение. И если данное решение будет положительным, то не исключено, что 26 февраля в 16.00 внеочередное заседание начнется. В его повестке всего один вопрос - отмена режима военного положения. Вазген Манукян отметил, что в пользу проведения заседания уже собрано 35 подписей депутатов. До его проведения не исключено, что оппозиция проведет очередное шествие. "Скоро все соберутся, и определимся с нашими дальнейшими действиями",

- сказал оппозиционер.

Он добавил, что ночь прошла спокойно, и никаких провокаций не отмечено. Вазген Манукян считает, что действующий премьер-министр на 90% растерял весь свой электорат. Для окончательного его отстранения от власти необходимо действительно общенародное движение. Бывший премьер-министр напомнил о заявлении генерального штаба вооруженных сил страны, в котором отмечается, что действующий премьер-министр РА Никол Пашинян угрожает безопасности государства. Об этом свидетельствуют не только подписи высшего руководства ВС, но и командующих всех пяти корпусов. Очевидно одно, продолжил Вазген Манукян, Никол Пашинян должен уйти.

Говоря о вчерашнем митинге и шествии, проведенных по призыву главы армянского правительства, оппозиционер подчеркнул, что Никол Пашинян ставил перед собой задачу повторения событий 1-го марта 2008 года, когда направил людей на столкновения. "Это в его характере - провоцировать напряженность", - констатировал бывший премьер-министр.