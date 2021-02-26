Пятница, 26 Февраля 2021 10:17

АрмИнфо.США в курсе последних событий в Армении и внимательно следят за ситуацией. Об этом заявил на брифинге глава пресс- службы Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о ситуации в РА и на просьбу дать оценку, согласны ли в Соединенных штатах с оценкой премьер-министра Армении о том, что произошедшее это попытка военного переворота.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации, а также избегать насилия. Мы напоминаем всем сторонам о незыблемом принципе демократии - что вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - сказал он.

Он напомнил, что Соединенные Штаты неизменно поддерживали развитие демократических процессов и институтов в Армении. "Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении и настоятельно призываем ее лидеров разрешить свои разногласия мирным путем, уважая при этом верховенство закона, демократию Армении и ее институты", - отметил представитель Госдепа США.

На уточнение, были всё же это попыткой военного переворота, Прайс напомнил, что у Государственного департамента есть процедура, чтобы определить, произошел ли переворот.

При этом он добавил, что существует три критерия определения этого факта со стороны Госдепа, как к примеру США делали по Бирме, где 1 февраля произошел военный переворот, "однако в данном случае такого определения с их стороны не было".

"Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении, и будем продолжать очень внимательно следить за развитием событий по мере их развития", - подытожил Прайс.