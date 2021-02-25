Четверг, 25 Февраля 2021 20:34

АрмИнфо. По инициативе армянской стороны сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никол Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Согласно источнику, стороны обсудили ситуацию в Армении. Владимир Путин призвал все стороны к сдержанности. «Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», - отметил пресс-секретарь.