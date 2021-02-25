Четверг, 25 Февраля 2021 16:16

АрмИнфо. С призывом к сдержанности и проявления здравого смысла обратился 25 февраля президент Армении Армен Саркисян.

"Сегодня, когда мы еще не преодолели последствия войны с Арцахом, когда у нас тысячи жертв и раненых, когда есть серьезные региональные угрозы, мы, к сожалению, снова находимся в крайне взрывоопасной ситуации, которая чревата непредвиденными последствиями для нашего государства и может привести к безвозвратным потерям. В стране военное положение. Реальна внешняя опасность: объявление о прекращении огня - это не мирный договор. Перед Арцахом и Арменией стоит много проблем. Я призываю всех - государственные органы, правоохранительные органы, политические силы, всех граждан - проявлять сдержанность и здравый смысл. Каждое необдуманное слово или действие увеличивает напряжение и углубляет кризис", - говорится в заявлении президента РА.

Армен Саркисян призвал не поддаваться на провокации, воздерживаться от призывов к ненависти и нетерпимости. "Наш народ не может позволить себе раскол, любые попытки дестабилизировать государство или поставить под угрозу государственность должны быть отклонены. Действовать необходимо исключительно в Конституции. Подтверждая роль института президента, я срочно предпринимаю шаги для разрядки напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации. Сотрясение страны будет оскорблением памяти тысяч наших детей, погибших на войне. Я призываю всех вас быть бдительными, трезвыми и сдержанными>, - отмечается в заявлении президента РА.