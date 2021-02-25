Четверг, 25 Февраля 2021 15:40

АрмИнфо. Турция решительно осуждает попытку переворота в Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в четверг в Будапеште.

Чавушоглу ответил на вопрос журналистов о событиях в Армении, где Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна. Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это касается и событий в Армении.

<Недопустимо, чтобы военные свергали избранную демократическим путем власть. Решительно осуждаем не только попытки переворотов, но и сами призывы к отставке избранного правительства>, - сказал Чавушоглу, которого цитирует Анадолу.

Как ранее уже сообщало АрмИнфо, Генштаб вооруженных сил Армении сегодня выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Заявление подписали более 40 высокопоставленных офицеров.

Реагируя на заявление Генштаба, Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики, а действия ГШ назвал неудачной попыткой военного переворота. Он также заявил, что освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.