Четверг, 25 Февраля 2021 15:26

АрмИнфо. Право народа формировать власть не должно ставиться под сомнение, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе организованного им шествия своих сторонников по центральным улицам армянской столицы.

Пашинян призвал своих сторонников на шествие после заявления Генштаба Армении, призвавшего его уйти в отставку и по мнению общественности создавшего в стране риск военного переворота.

В ходе шествия Пашинян призывал людей не быть не быть врагами друг другу, призывал к политической толерантности.

Как заявил Пашинян, в стране существует внутриполитическая напряженность, но не военные должны быть носителями власти, а народ. «Военные пошли на такое, так как ситуация сложная и есть вопросы, на которые военные отвечать не хотят. Есть родители погибших, которые ставят вопросы перед правительством и передо мной. И мы ищем ответы на эти вопросы. Тем не менее, я не сомневаюсь, что все закончится миром и народу решать, что делать», - сказал он в интервью журналистам.

Отметим, что Пашинян сегодня же в 16.00 созвал митинг на площади Республики, в ходе которого расскажет о сложившейся в стране ситуации и ответит на вопросы.