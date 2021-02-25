Четверг, 25 Февраля 2021 00:03

АрмИнфо. На основании предложения премьер-министра Армении, президент Армен Саркисян подписал указ об освобождении первого заместителя главы Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы армянского государства.

Заметим, что генерал-лейтенант Тиран Хачатрян в рядах армии Армении со дня становления Вооружённых сил страны. В октябре 2020 года во время 44-дневной войны в Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении.

Стоит заметить, что увольнению Хачатряна предшествовала информация о том, что в интервью одному из армянских СМИ на просьбу дать оценку тому, может ли ракета ОТРК "Искандер " сработать на 10 % генерал отметил, что такого не может быть и посмеялся над этим утверждением.

Заметим, что ранее о том, что российские комплексы «Искандер» были использованы в войне в Карабахе заявил премьер-министр Армении, который подчеркнул, что ракеты либо не сработали вовсе, либо же сработали на 10%.

Это высказывание вызвалo широкий резонанс не только в Армении, но и в России. Москва жёстко ответила на эти высказывания Пашиняна.