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АрмИнфо. На основании предложения премьер-министра Армении, президент Армен Саркисян подписал указ об освобождении первого заместителя главы Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы армянского государства.
Заметим, что генерал-лейтенант Тиран Хачатрян в рядах армии Армении со дня становления Вооружённых сил страны. В октябре 2020 года во время 44-дневной войны в Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении.
Стоит заметить, что увольнению Хачатряна предшествовала информация о том, что в интервью одному из армянских СМИ на просьбу дать оценку тому, может ли ракета ОТРК "Искандер " сработать на 10 % генерал отметил, что такого не может быть и посмеялся над этим утверждением.
Заметим, что ранее о том, что российские комплексы «Искандер» были использованы в войне в Карабахе заявил премьер-министр Армении, который подчеркнул, что ракеты либо не сработали вовсе, либо же сработали на 10%.
Это высказывание вызвалo широкий резонанс не только в Армении, но и в России. Москва жёстко ответила на эти высказывания Пашиняна.
|В Эрбиле открылось генеральное консульство Армении
|Тиран Хачатрян освобождён от должности замначальника Генштаба Армении
|Глава МИД РА обвинил Азербайджан в грубейшем нарушении международного гуманитарного права на онлайн совещании <Альянса за многосторонность>
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|В Армяно-Российском университете будет создан Центр передового опыта в области генной инженерии
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|Экс-директор СНБ Арцаха о не сработавших "Искандерах": Плохому танцору, всегда яйца мешают
|Глава ОС: Оттягивая войну 20 лет, Кочарян и Саргсян лишь перенесли ее на 2020 год
|Эксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах Армении
|За сутки в Армении было зарегистрировано 273 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 188 человек
|Никол Пашинян: В июле процесс выполнения "дорожной карты" будет обобщен, и будет принято решение о дальнейших шагах
|Дорога на КПП "Верхний Ларс " вновь закрыта, на этот раз из-за метели
|Омбудсмен: Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс возвращения армянских военнопленных
|Выручка казино США упала до показателей 2003 года
|Пашинян: Азербайджан пытается вопрос возврата пленных сделать предметом торга
|Никол Пашинян: Послевоенная ситуация не беспроблемная и таит в себе много внутренних и внешних вызовов
|Никол Пашинян: Единственным состоявшимся институтом в прошлой Армении была системная коррупция, а Амулсарский проект, скорее всего, будет задействован
|Оппозиция: Если СНБ преследует цель обеспечить национальную безопасность, то должна предпринять меры по нейтрализации главной угрозы безопасности
|Лидер Альянса европейских либералов и демократов призывает освободить всех военнопленных
|Оппозиционеры маршем подошли к зданию Полиции, призывая правоохранителей присоединиться к ним
|Министерство окружающей среды Армении демонтирует 1600 незаконных построек вокруг озера Севан
|Э. Шармазанов: В Армении есть только одно общественное требование - это отставка капитулянта
|В Ереване выступит легендарный виолончелист Миша Майский
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 24 февраля
|"Умное зрение" дронов станет лучше благодаря ученым из Армении и России
|Президент РА: Армению и Аргентину связывают традиционно тёплые и дружеские отношения
|В угнанном самолете с армянской регистраций не было пассажиров
|Армения и Ирак подписали Соглашение о взаимном безвизовом въезде для лиц с дипломатическими и служебными паспортами
|Посол: Беларусь готова приложить усилия для возвращения военнопленных
|Генпрокуратура Армении: В 2020 году зафиксирован спад экономических преступлений
|Айк Демоян: За президентом Азербайджана нет особой мотивации и потенциала для противодействия планам Москвы
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|Прокуратура: Так не может больше продолжаться, это злоупотребление правом
|МИД: В вопросе возвращения пленных колоссальные усилия прикладываются и со стороны международных партнеров Армении
|Судебный процесс по делу второго президента Армении и других прерван, едва начавшись
|Полиция Армении подвергла приводу свыше 50 участников акции протеста у правительственного здания N3
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