Среда, 24 Февраля 2021 22:34

АрмИнфо. 24 февраля министр иностранных дел Ара Айвазян принял участие в онлайн совещании министров <Альянса за многосторонность>, созванной по инициативе министров иностранных дел Франции и Германии. Совещание прошло в виртуальном формате по случаю этапа заседаний высокого уровня Совета по правам человека. Во встрече приняли участие министры иностранных дел более 40 стран.

В своем выступлении глава МИД РА Ара Айвазян поблагодарил организаторов за инициирование встречи, выразив уверенность, что площадка Альянса дает хорошую возможность для рассмотрения многогранных проблем и способов их преодоления.

Министр иностранных дел Армении проинформировал участников о послевоенной ситуации, создавшейся в связи развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха, подчеркнув, что эта агрессия отчасти является результатом многостороннего кризиса, неспособности международного миропорядка предотвратить применение силы со стороны безответственных субъектов и их сторонников.

<В грубейшем нарушении международного гуманитарного права, полностью игнорируя ключевые принципы многосторонности, Азербайджан сделал ставку на применение силы как средства разрешения конфликта, тем самым нарушив основные права народа Арцаха, включая его право на самоопределение", - подчеркнул министр.

Он сообщил о многочисленных случаях совершения вооруженными силами Азербайджана военных преступлений, в том числе экологических: <Ужасные последствия этой агрессии еще предстоит устранить, поскольку Азербайджан продолжает использовать гуманитарные вопросы в качестве инструмента давления. Речь идет об отказе возвращения военнопленных, оказание гуманитарной помощи и защите армянского культурного наследия>.

В своем выступлении Ара Айвазян затронул вопрос военного применения искусственного интеллекта, в частности, отметив, что использование передовых технологий для создания <роботов-убийц> или дронов привело к разрушительным последствиям. <Азербайджан использовал эти технологии для бомбардировки церкви и родильного дома в историческом армянском городе Шуши, а также другой гражданской инфраструктуры в Арцахе. <Эти факты еще раз доказывают, что международный контроль над военным использованием искусственного интеллекта должен стать приоритетом>.

Одним из вопросов повестки дня онлайн-встречи было решение проблемы эпидемии COVID-19: изменение климата. <Армения и впредь будет поддерживать регионально-международное сотрудничество для решения этих других глобальных проблем>, - отметил министр иностранных дел РА.