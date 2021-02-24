Среда, 24 Февраля 2021 18:22

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 24 февраля принял делегацию во главе со спецпредставителем Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром. Во встрече также приняла участие глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как передает пресс-служба президента РА, собеседники коснулись новых реалий, сложившихся после войны, вопросов безопасности и стабильности в регионе. Спецпредставитель ЕС подтвердил поддержку Европейским Союзом сопредседателей Минской группы ОБСЕ в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Президент Армен Саркисян особо коснулся гуманитарных вопросов, затронув ключевые вопросы, связанные с немедленным и незамедлительным возвращением армянских пленных и гражданских лиц, задержанных в Азербайджане, а также вопрос поиска пропавших без вести и передачи их армянской стороне.

Говоря о новых вызовах, которые возникли в послевоенный период, президент коснулся демаркационных процессов, особенно вопросов, связанных с безопасностью приграничных общин Сюникской области.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по повестке партнерства Армения-ЕС, отметив возможности для дальнейшего сотрудничества, ожидая плодотворного сотрудничества.