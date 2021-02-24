Среда, 24 Февраля 2021 17:48

АрмИнфо. Проблемы с финансированием науки всегда имели место. Особенно остро они были подняты после второй карабахской войны. Об этом на совещании, посвященном развитию науки, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он напомнил, что Национальное Собрание РА в первом чтении приняло проект закона "О высшем образовании и науке". Интерес государства к науке обусловлен тем, что данная сфера может обеспечить долгосрочное развитие Армении. В этом вопросе нет места для дискуссий, проблема в том, как, какими механизмами и в каком объеме обеспечить финансирование сферы науки, чтобы создавался реальный результат, который стал бы итогом работы людей, которые реально занимаются наукой. Не менее важной задачей, продолжил Никол Пашинян, является решение вопроса известных ученых старшего поколения. В конечном итоге, спустя некоторое время эта работа должна привести к серьезным результатам. "Это действительно серьезная проблема, и сегодня мы должны попытаться предложить решения. Мы достигли рубежа, когда необходимо принятие понятных решений, будучи уверенности в дальнейшей эффективности этих решений", - сказал Никол Пашинян.