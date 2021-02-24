Среда, 24 Февраля 2021 17:43

АрмИнфо. Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец обратился к одному из разработчиков "Искандеров", выдающемуся российскому ученому, доктору наук, конструктору с 37-летним стажем Владимиру Ковалёву c просьбой дать оценку утверждению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОТРК "Искандер" был использован во время последних боевых действий в зоне карабахского конфликта, однако сработал лишь на 10%.

"Заявляя о неработоспособности российских "Искандеров", Пашинян, должен, как говорится, отвечать за базар. Предъявлять столь серьезные претензии к ракетному комплексу и при этом публично признаваться, что он "не знает" сути вопроса - это недостойно и даже непорядочно для премьер-министра Армении. Ну а его заявление об "оружии 80-х" - это уже признак невежественного дилетанта. О каком "оружии 80-х" может идти разговор, если даже Российская армия закончила вооружаться "Искандерами" лишь в конце 2019 года? Армения же получила несколько таких комплексов в экспортном варианте еще раньше, мы ведь, как-никак союзники", - подчеркнул Ковалёв.

При этом военный конструктор подчеркнул, что он лично десятки раз был свидетелем испытаний комплекса и ни разу не помнит случая, чтобы боезаряд не взорвался, - ни разу!

"А для того, чтобы такое случилось, наверное, надо или вообще "отвинтить" боеголовку от ракеты или же поручить обслуживание комплекса дилетантам. И тут надо еще разобраться, - не профаны ли обслуживали "Искандеры" перед стрельбой? А тут надо помолчать: Знаете, о чем я еще подумал, когда Пашинян говорил о том, что боезаряд ракеты взорвался лишь на 10%? О том, что премьер-министр срочно нуждается в ликвидации своей безграмотности! Да-да! Нужен ликбез! Он, видимо, либо двоечником был в школе, либо краем уха слышал, что мощность боезаряда экспортного "Искандера" на 10% ниже, чем у российского. Москва от Еревана никогда этого не скрывала! Но Пашинян все перепутал", - считает ученный.

По его убеждению, такой нелепости даже в знаменитых армянских анекдотах не бывает. Ковалев также указал на то, что Пашинян промолчал об очень важном: когда пара плохо нацеленных ракет армянских "Искандеров" взорвалась недалеко от тех самых стратегически важных нефтегазовых объектов Азербайджана, в Баку явно поняли, что с войной надо завязывать. "И вы тоже должны понимать, какие колоссальные потери были бы у экономики Азербайджана, даже если бы боезаряд "Искандера> сработал лишь на смешные пашиняновские 10%... Но Баку было бы не смешно:", - подытожил один из разработчиков знаменитых ОТРК.