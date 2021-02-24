Среда, 24 Февраля 2021 16:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание новоназначенному главе правительства Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю вступления в должность премьер-министра.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, в послании Пашиняна в частности говорится:

"Поздравляю вас со вступлением в должность премьер-министра Грузии и желаю успехов на этой важной и ответственной должности.

Крепкая дружба между Арменией и Грузией основана на многовековых взаимных контактах между нашими народами, глубоком уважении и доверии.

Я уверен, что наши правительства продолжат тесно сотрудничать для реализации совместных программ с целью максимального использования потенциала сотрудничества между Арменией и Грузией на благо наших стран".

Напомним, что парламент Грузии 22 февраля утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и его правительственную программу. Гарибашвили 18 февраля заявил, что в случае вступления в должность намерен в короткие сроки навести порядок в стране.

Гарибашвили уже возглавлял правительство в 2013-2015 годах.

Состав грузинского правительства обновлен двумя министрами - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

Прежний премьер-министр Георгий Гахария на прошлой неделе сообщил, что уходит в отставку из-за разногласий с членами команды по вопросу оппозиционера, председателя <Единого национального движения> Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из- за неуплаты залога.

Гахария сообщил, что принял соответствующее решение для деэскалации ситуации в стране.