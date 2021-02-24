Среда, 24 Февраля 2021 13:39

АрмИнфо.Гуманитарный груз, прибывший из Франции, не связан с таможенными оформлениями, заявил 24 февраля журналистам председатель Комитета государственных доходов РА Эдвард Ованнисян.

По его словам, в целом, в период военных действий в отношении всех грузов, поступавших в Армению, не было каких-либо проблем, связанных с их таможенным оформлением. Гуманитарный груз из Франции доставила в Армению общественная организация, и, согласно законодательству Республики Армения, поставщик груза обязан представить некоторые документы, в первую очередь, декларацию со всеми сопутствующими документами.

Это необходимо для начала процесса. В данном же случае, как отметил глава КГД, декларант таких документов не представил. Напомним, что гуманитарный груз, прибывший из Франции, два месяца не может попасть в Армению.

Помощь благотворительной организации армян "Шаржум", проживающих во Франции, лежит на складе. Члены организации жалуются на это, а армянские таможенники выступили с пояснениями. Комитет государственных доходов Армении разъяснил, что на этот груз и многие другие не была оформлена надлежащим образом документация по безопасности лекарств и продуктов. В комитете отметили, что всем организациям, в том числе и вышеуказанной диаспоре, говорили о необходимости получения таких разрешений. Комитет попросил брокерские компании оказать бесплатно услуги по таможенному посредничеству. Помощь уже была оказана и после оформления вышеуказанного разрешения груз поступит по назначению.