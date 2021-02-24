Среда, 24 Февраля 2021 13:37

АрмИнфо. Молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" и Молодежная организация Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян вместе со своими сторонниками провели акцию протеста в высших учебных заведениях Армении, призывая студентов присоединить к ним.

Молодые люди, требующие отставки Пашиняна начали свою акцию протеста у здания Ереванского государственного университета. Они вошли в задние ЕГУ и призвали студентов, а также профессора-преподавательский состав учебного заведения присоединиться к акциям протеста движения.

В коридоре участники акции встретились с и.о. ректора ЕГУ Гегамом Геворкяном. Член АРФД Кристине Варданян, обратившись к нему, задала вопрос: " Какой смысл в вашей работе, когда в Армении предательская власть? Что значит, что я делаю свою работу? Разве защита государства не является делом всех нас сейчас? Пусть никто не думает, что собравшиеся здесь праздны и им нечего делать".

На что Геворкян отметил, что свою позицию он высказал еще 20 ноября, которая заключается в том, что это правительство должно подать в отставку. "Но это не значит, что весь общественный порядок должен быть нарушен, чем вы сейчас и занимаетесь", - добавил он.

Затем участники акции протеста направились шествием к Экономическому университету РА, полиция попыталась воспрепятствовать входу демонстрантов в здание университета, закрыв двери. Однако, студенты из других корпусов открыли двери и участники акции смогли провести свою акцию информирования.

Как заявил глава Молодежной организация Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян многие молодые люди не понимают, что делать. "Мы тут еще и для того, чтобы подсказать им, что нужна любая акция неповиновения, например, беря сдачу в магазине, можно сказать: "Никол

- предатель!", а можно собраться друзьями и перекрыть улицу", - сказал он.

Организаторы акции отметили, что сегодняшней акцией они хотели показать депутату из правящей фракции "Мой шаг" Андранику Кочаряну, что перед ними нет, и не может быть закрытых дверей, и они будут заходить в те здания, в которые хотят. При этом они добавили, что их не запугать угрозами применить оружие. Вместе с тем они считают, что не делают ничего неправомерного, ничего не ломают и не крушат, они лишь пытаются донести свою гражданскую позицию.

Демонстранты в ходе своей акции неповиновения скандировали <Никол предатель>, <Никол турок>, <Никол уходи>.

После проведения агитационных акций в двух университетах РА демонстранты разошлись по домам, при этом подчеркнув, что акции подобного характера будут продолжены. -