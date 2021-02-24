Среда, 24 Февраля 2021 11:50

АрмИнфо."Плохому танцору, всегда яйца мешают". Так отреагировал экс-директор СНБ Нагорно-Карабахской республики, генерал- лейтенант ВС Армении Аршавир Гарамян на утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОТРК "Искандер" были применен в осенней войне в Карабахе, однако сработал на 10%.

Гарамян констатировал, что ответы, на вопросы заданные Пашиняном "может ответят, почему выпущенный "Искандер" (ракета) не взорвался или взорвалась к примеру на 10%?" были даны командованием ракетно-артиллерийских воск ВС Российской Федерации. "Плохому танцору, всегда яйца мешают", - процитировал Гарамян российских военных.

Отметим, что накануне реагируя на высказывания третьего президента РА Сержа Саргсяна о том, что он удивлен, почему "Искандер" не использовался на 3 или 4 день войны, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью порталу 1in.am выступил с ответным вопросом: "Может он (Серж Саргсян - ред.) ответить, почему выстрелянный "Искандер" не взорвался или, к примеру, взорвался на 10%?".

На вопрос ведущего, а что такое возможно, Пашинян парировал: "Не знаю. Может, потому, что это было оружие 80-ых?"

Меж тем, российские военные эксперты на просьбу АрмИнфо рассказать, возможно ли в принципе, чтобы что ОТРК "Искандер" сработал на 10% отметили, что такое невозможно.

"По техническим характеристикам невозможно чтобы ракета сработала на 10 %. Ракеты "Искандеров" при запуске либо вообще не сработают, либо произойдет детонация боевой части. А подобный сценарий - то есть если ракета не сработает - может произойти из-за неправильного или неграмотного использования комплексов", - отметили в один голос эксперты.

Отметим, что <Искандер> - семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): <Искандер>, <Искандер-М>, <Искандер-К>, <Искандер-Э>. Разработаны научно-производственной корпорацией <Конструкторское бюро машиностроения> (КБМ) в городе Коломне Московской области.

Основное назначение ракетных комплексов <Искандер> - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. Впервые ракетный комплекс <Искандер> был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в городе Жуковском Московской области.

Серийное производство <Искандеров> началось в 2006 году. А Армения приобрела комплекс "Искандер" в 2016 году. Стоит также заметить, что Армения единственное государству, кому российская сторона продала эти комплексы.

Стоит также заметить, что по мнению западных аналитиков, ОТРК <Искандер>, наряду с такими системами ПВО, как С-400, и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как "зона запрета доступа", которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска получения неприемлемого ущерба. По мнению The National Interest, ОТРК "Искандер" является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов "Искандерами" по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК "Искандер" по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Заметим, что согласно муссируемой в СМИ информации ОТРК "Искандер" был применен лишь в конце боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта под городом Шуши.