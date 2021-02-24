Среда, 24 Февраля 2021 10:14

АрмИнфо. Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс возвращения армянских военнопленных , чтобы причинить душевные страдания армянскому обществу, особенно семьям военнопленных, и создать напряженность в

стране. Об этом накануне в ходе встречи со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром заявил Защитник прав человека Арман Татоян. Во встрече также приняла глава делегации ЕС в РА, посол Андреа Викторин, передает офис Омбудсмена РА.

В ходе встречи Арман Татоян поднял вопрос об актуальности возвращения армянской стороне задержанных в Азербайджане военнопленных и мирных жителей.

Защитник представил серьезные проблемы с правами человека в послевоенный период, которые возникли в связи с процессом определения границ, которые движутся с недопустимой скоростью под очевидными угрозами войны со стороны Азербайджана против населения Армении. Арман Татоян подчеркнул, что этот процесс не только не остановился, но и получил новые проявления ненависти к армянам и разжигания вражды в Азербайджане.

В ходе встречи Защитник высоко оценил сотрудничество с Представительством ЕС в Армении и, в частности, отметил совместную работу в формате диалога по правам человека и ряд других программ. Защитник подтвердил свою приверженность совместной работе, направленной на повышение уровня защиты прав человека в Армении при поддержке ЕС.

Делегация ЕС, в свою очередь, подчеркнула роль Защитника прав человека Армении в защите прав человека.

В завершение встречи стороны наметили новые направления совместной работы.