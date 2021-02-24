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АрмИнфо. Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс возвращения армянских военнопленных , чтобы причинить душевные страдания армянскому обществу, особенно семьям военнопленных, и создать напряженность в
стране. Об этом накануне в ходе встречи со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром заявил Защитник прав человека Арман Татоян. Во встрече также приняла глава делегации ЕС в РА, посол Андреа Викторин, передает офис Омбудсмена РА.
В ходе встречи Арман Татоян поднял вопрос об актуальности возвращения армянской стороне задержанных в Азербайджане военнопленных и мирных жителей.
Защитник представил серьезные проблемы с правами человека в послевоенный период, которые возникли в связи с процессом определения границ, которые движутся с недопустимой скоростью под очевидными угрозами войны со стороны Азербайджана против населения Армении. Арман Татоян подчеркнул, что этот процесс не только не остановился, но и получил новые проявления ненависти к армянам и разжигания вражды в Азербайджане.
В ходе встречи Защитник высоко оценил сотрудничество с Представительством ЕС в Армении и, в частности, отметил совместную работу в формате диалога по правам человека и ряд других программ. Защитник подтвердил свою приверженность совместной работе, направленной на повышение уровня защиты прав человека в Армении при поддержке ЕС.
Делегация ЕС, в свою очередь, подчеркнула роль Защитника прав человека Армении в защите прав человека.
В завершение встречи стороны наметили новые направления совместной работы.
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|Дорога на КПП "Верхний Ларс " вновь закрыта, на этот раз из-за метели
|Омбудсмен: Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс возвращения армянских военнопленных
|Выручка казино США упала до показателей 2003 года
|Пашинян: Азербайджан пытается вопрос возврата пленных сделать предметом торга
|Никол Пашинян: Послевоенная ситуация не беспроблемная и таит в себе много внутренних и внешних вызовов
|Никол Пашинян: Единственным состоявшимся институтом в прошлой Армении была системная коррупция, а Амулсарский проект, скорее всего, будет задействован
|Оппозиция: Если СНБ преследует цель обеспечить национальную безопасность, то должна предпринять меры по нейтрализации главной угрозы безопасности
|Лидер Альянса европейских либералов и демократов призывает освободить всех военнопленных
|Оппозиционеры маршем подошли к зданию Полиции, призывая правоохранителей присоединиться к ним
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|В Ереване выступит легендарный виолончелист Миша Майский
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 24 февраля
|"Умное зрение" дронов станет лучше благодаря ученым из Армении и России
|Президент РА: Армению и Аргентину связывают традиционно тёплые и дружеские отношения
|В угнанном самолете с армянской регистраций не было пассажиров
|Армения и Ирак подписали Соглашение о взаимном безвизовом въезде для лиц с дипломатическими и служебными паспортами
|Посол: Беларусь готова приложить усилия для возвращения военнопленных
|Генпрокуратура Армении: В 2020 году зафиксирован спад экономических преступлений
|Айк Демоян: За президентом Азербайджана нет особой мотивации и потенциала для противодействия планам Москвы
|Древний Мерв – центр притяжения ученых и туристов
|Прокуратура: Так не может больше продолжаться, это злоупотребление правом
|МИД: В вопросе возвращения пленных колоссальные усилия прикладываются и со стороны международных партнеров Армении
|Судебный процесс по делу второго президента Армении и других прерван, едва начавшись
|Полиция Армении подвергла приводу свыше 50 участников акции протеста у правительственного здания N3
|В Ереванском парке Победы отпраздновали День защитника Отечества
|Вице-спикер: Своими действиями и призывами оппозиция ставит власть в очень сложное положение
|Прогноз: Грузинский путь для Армении маловероятен
|Академик: Выдавив с Южного Кавказа США, Турция пытается выдавить Россию и Иран
|Копыркин: Работа по возвращению военнопленных ведется постоянно, причем с участием высшего руководства России
|С момента вспышки пандемии коронавируса в Армении из общего числа заразившихся граждан скончались всего 1,8%
|Сергей Копыркин не обладает информацией по части внесения корректировок в учебники истории России по обращению Азербайджана
|В Армении создается Платформа самообразования по примеру высших народных школ в скандинавских странах
|Ара Айвазян: Армения ожидает увидеть в регионе сильное сопредседательство, которое, в первую очередь, сможет обеспечить содержательность своего мандата
|Посол: Россия уже в полной мере оказывает поддержку Армении в реформировании армянских ВС
|Омбудсмен: Военные врачи проявили особое отношение и сочувствие к солдатам, вернувшимся в Армению из азербайджанского плена
|По результатам второй карабахской войны Фонд страхования военнослужащих обслуживает порядка 2 тысяч семей
|Дорога Берд-Чамбарак продолжает оставаться закрытой для транспортных средств
|Глава МИД Армении: Азербайджан не выполнил свое обязательство по возвращению всех военнопленных и заложников
|В Степанакерте выступили с разъяснениями в связи с информацией о передвижение азербайджанских ВС по участку дороги Мартакерт-Варденис
|Вазген Манукян: Это не политическая борьба, мы хотим спасти армянский народ и это государство
|Марш неповиновения Движения по спасению Родины достиг площади Франции
|Байрамов: Азербайджан полон решимости вновь интегрировать в свою политическую и экономическую среду проживающих в Карабахе граждан армянского происхождения
|У Арцаха наконец-то появился глава СНБ
|В Ереване стартовало шествие неповиновения Движения по спасению Родины
|Находясь под приговором суда, жительница Еревана продолжает обманывать интернет- пользователей
|Сотрудничество Банка ВТБ (Армения) и ООО «Фотон» в рамках документарного бизнеса – залог успешного выполнения договорных обязательств компании
|Добрые традиции онлайн-встреч музыкальных вузов Ашхабада и Еревана продолжаются
|Глава Минобороны Армении и посол Ирана обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха
|В январе 2021 года объем налоговых поступлений и госпошлин в бюджете Республики Арцаха сократился на 65,8%
|Тойво Клаар: Евросоюз готов внести вклад в активизацию переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ
|Читать больше
|Эксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах Армении
|Айк Демоян: За президентом Азербайджана нет особой мотивации и потенциала для противодействия планам Москвы
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