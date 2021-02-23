Вторник, 23 Февраля 2021 20:24

АрмИнфо. Если Служба национальной безопасности преследует цель обеспечения национальной безопасности, то должна предпринять меры по нейтрализации главной угрозы безопасности - премьер- министра Никола Пашиняна. Об этом на митинге перед зданием СНБ, заявил координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян.

По его словам, только отставка главы правительства является путем спасения родины. "Берегите себя, уважайте себя, свою офицерскую честь, и не становитесь инструментом этого ненормального ", - заявил Сагателян.

Участники акции начали скандировать "Армения - без Никола", "Никол - предатель", после чего шествие оппозиционеров продолжилось в сторону площади Республики