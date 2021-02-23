Вторник, 23 Февраля 2021 20:20

АрмИнфо. "Я только что получил ответ от Ханса ван Баалена, лидера Альянса европейских либералов и демократов (ALDE - Европейский парламент, Renew Europe Group), на свое письмо по поводу возвращения армянских пленных",- написал на своей странице Facebook лидер партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян.

"Г-н Баален пишет, что он наблюдает за процессом и считает, что необходимо соблюдать принцип "всех для всех", призывая освободить всех пленных, чтобы они могли вернуться домой. Он считает, что мирный диалог в регионе должен быть возобновлен, и поддерживает выполнение международных миротворческих миссий, призывая соседние силы в регионе воздерживаться от любого вмешательства, которое может привести к дальнейшей эскалации насилия", - написал Марукян