Вторник, 23 Февраля 2021 19:03

АрмИнфо.Представители оппозиционного "Движения по спасению родины" начали собираться в центре армянской столицы. Среди участников ожидаемого шествия лидеры оппозиции - Вазген Манукян, Ишхан Сагателян, Ваграм Багдасарян, Рубен Акопян, Андранник Теванян и другие. Любопытно, что в мероприятии принимает участие и брат третьего президента РА Сержа Саргсяна - Александр Саркисян.

В беседе с журналистами бывший вице-спикер Национального Собрания РА, пресс- секретарь ранее правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов отметил, что движение ставит перед собой задачу смещения Никола Пашиняна всеми законными средствами. "В Армении есть только одно общественное требование - это отставка капитулянта. Никол должен уйти, он исчерпал себя в Армении. Сегодняшнее маски-шоу, которое организовал даритель земли, является очевидным свидетельством того, что у него в стране нет власти. Он спрятался за спины полицейских сил. Сколько копеек стоит сохранение власти подобным образом? ",- заявил Шармазанов, добавив, что исполнитель приказов Алиева и Эрдогана не имеет права говорить о внеочередных парламентских выборах, тем более, что имидж Пашиняна в Азербайджане гораздо выше, чем в Армении.

Отметим, что перед сегодняшним мероприятием Движение обратилось к армянским силовым структурам с призывом выступить против власти и перестать выполнять преступные, по его мнению, приказы политического руководства. Движение призвало армию, полицию, Службу национальной безопасности, прокуратуру и Специальную следственную службу встать рядом с народом и вместе "предотвратить государственный террор". В заявлении движения говорится, что проведенная оппозицией акция у здания правительства переросла в потасовку, в ходе которой полицейские применили непропорциональную силу против демонстрантов. Авторы заявления считают, что Армения с легкой руки властей постепенно превращается в полицейское государство, а сотрудники полиции, слепо выполняя капризы властей, порочат репутацию ведомства. Все силовики, причастные к выполнение преступных приказов властей, будут привлечены к ответственности.