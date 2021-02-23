Вторник, 23 Февраля 2021 17:37

АрмИнфо. Президенту Армении Армену Саркисяну 23 февраля вручил верительные грамоты новоназначенный Чрезвычайный и полномочный посол Республики Аргентина в Армении Мариано Вергара.

Как передает пресс-служба президента, Армен Саркисян поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов в его дипломатической миссии. Президент отметил, что новоназначенный посол начинает свою деятельность в Армении в труднейший для нашей страны период, и выразил уверенность, что дипломат своими усилиями будет способствовать ещё большему развитию и укреплению дружественных отношений между двумя странами.

Подчеркнув, что Армению и Аргентину связывают традиционно тёплые и дружественные отношения, Армен Саркисян счёл важным расширение двустороннего взаимодействия в разных сферах.

Собеседники выразили общее мнение, что армянская община Аргентины играет большую роль в укреплении дружбы и сохранении тёплых отношений между двумя народами.

Посол Мариано Вергара отметил, что рад представлять свою страну в Армении и выразил готовность делать всё возможное для углубления культурных, экономических связей между двумя странами.