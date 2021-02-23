Вторник, 23 Февраля 2021 16:31

АрмИнфо.Армения и Ирак подписали Соглашение о взаимном безвизовом въезде для лиц с дипломатическими и служебными паспортами, а также Меморандум о взаимопонимании "о политических консультациях между Министерствами иностранных дел Армении и Ирака".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, соответствующие документы были подписаны 22 февраля в Багдаде в ходе армяно-иракских межмидовских политических консультаций, прошедших под председательством заместителя министра иностранных дел РА Артака Апитоняна и первого заместителя главы МИД Ирака Низара Хейраллы.

В этот же день Апитонян встретился с председателем армяно-иракской межправительственной комиссии, министром сельского хозяйства Ирака Мухаммедом аль-Хафаджи, с которым обсудил деятельность совместной межправительственной комиссии, перспективы развития армяно-иракских торгово-экономических отношений, а также возможные сроки проведения третьего заседания в Багдаде, перенесенного по известным причинам.

Возглавляемая Артаком Апитоняном делегация также встретилась с главой армяно- иракской межпарламентской группы дружбы Реханом Ханном Аюбом.

В ходе встречи была указана важная роль парламентской дипломатии в обеспечении естественного развития армяно-иракских отношений. Апитонян поблагодарил Аюба за справедливое заявление, сделанное последним во время Арцахской войны.