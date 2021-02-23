Вторник, 23 Февраля 2021 16:29

АрмИнфо. 23 февраля председатель Национального Собрания РА Арарат Мирзоян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Армении Александра Конюка.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, поздравив посла с назначением, Арарат Мирзоян выразил уверенность, что дипломат

внесет свой вклад в дальнейшее углубление партнерских отношений между Арменией и Беларусью. Спикер отметил, что начало работы посла в Армении совпало с послевоенным периодом. Он подчеркнул, что для полной реализации трехстороннего заявления азербайджанской стороне необходимо вернуть всех военнопленных и гражданских лиц . Арарат Мирзоян выразил уверенность, что официальный Минск будет иметь однозначную позицию по этому вопросу и постарается способствовать скорейшему возвращению военнопленных.

Выразив благодарность за прием, Александр Конюк заверил, что готов приложить все усилия для углубления армяно-белорусских отношений. Он подчеркнул важность сохранения соглашения о прекращении огня в Арцахе

и заверил, что Беларусь готова приложить усилия для возвращения военнопленных.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с активизацией сотрудничества между парламентариями двух стран, как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.