Вторник, 23 Февраля 2021 16:26

АрмИнфо. Политика, проводимая сегодня азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым весьма далека от самостоятельной политики президента суверенного государства. Подобное мнение выразил АрмИнфо доктор исторических наук Айк Демоян.

"В реальности Алиев послушно и весьма успешно выполняет практически все идущие из Москвы инструкции. Причин для подобной мотивации в его действиях множество. Отмечу лишь одну. В российскую экономику инвестированы миллиарды личных средств семьи Алиевых. Одно это придает ему уязвимость и соответственно зависимость от Москвы", - подчеркнул он.

В этом свете, историк не усматривает за президентом Азербайджана особой мотивации и потенциала для противодействия планам Москвы по дальнейшему развитию ситуации вокруг Арцаха. По его оценкам, изначально с 90-х Москва всегда рассматривала себя в качестве единственного контролера Лачинского коридора. И сегодня Демоян предполагает, что Россия рассматривает возможность придания Лачинскому коридору функций буферной зоны в статусе части Арцаха между Арменией и Азербайджаном.

Отмечая размещение российских военных на крайне ограниченной территории Арцаха, Демоян подчеркнул необходимость их развертывания, в том числе на стратегических высотах. По его мнению, российские военные прекрасно понимают собственную уязвимость ввиду азербайджанского контроля над Шуши. В этом свете, он прогнозирует скорое размещение российских военных под каким-то предлогом и вследствие какого-то инцидента в самом Шуши. После чего, можно предполагать их появление и в Гадруте.

На фоне подобных перспектив, историк с сожалением констатировал маргинализацию политических элит как в Арцахе, так и в самой Армении. По его оценкам, исходящая из этого проблема сегодня упирается в отсутствие главного - формирование обоснования принимаемых решений. И как следствие отсутствие культуры долгосрочного прогнозирования, анализа, планирования. То есть всего того, что присуще любой государственности.