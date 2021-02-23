Вторник, 23 Февраля 2021 13:59

АрмИнфо. Формирование в Армении по итогам 44-х дневной войны новой армии, построенной на натовских стандартах по примеру Грузии, о чем сегодня нередко говорится, в обозримом будущем маловероятно. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Центра стратегического анализа Грузии Гела Васадзе.

"Это маловероятно, в частности, в той ситуации, в которой сегодня оказалась Армения. Переход Вооруженных сил Армении на натовские стандарты может быть только в случае выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС. Но это невозможно, в принципе, тем более в условиях наличия в Армении 102-й российской военной базы, наличия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, обеспечивающих систему безопасности. Важна и высокая мера интеграции армянской экономики с российским рынком", - заметил он.

Комментируя перспективу формирования по инициативе США нового военного альянса с участием Грузии, Украины и Молдовы, грузинской эксперт подчеркнул, что для создания подобного, подразумевающего нестандартные решения, блока от Вашингтона потребуется не только инициатива, но и серьезное содействие.

Напомним, что 21 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал планы по созданию при помощи США трёхстороннего военного альянса с участием Украины, Молдовы и Грузии.

Согласно Васадзе, в существующих условиях формирование подобного альянса как эффективного инструмента по обеспечению национальной безопасности его участников маловероятно. При этом, саму идею он считает весьма интересной и, в этом свете, подлежащей обсуждению с целью возможной реализации в далеком будущем.

"На мой взгляд, заменить для нас НАТО данный альянс неспособен. Заменить для Грузии членство в НАТО может исключительно внеблоковое партнерство с США. Думаю, что подобной идеей Вашингтон пытается поспособствовать решению серьезных проблем с безопасностью в Черноморском бассейне. Беспокойство США и выдвижение подобной инициативы обусловлено контролем России над Крымом, на фоне серьезных проблем Вашингтона с Анкарой. И то будет ли она реализована, на мой взгляд, зависит от степени эффективности работы в направлении нашего региона администрации президента Байдена", - подытожил Васадзе. -