Понедельник, 22 Февраля 2021 18:36

АрмИнфо.Высказывания старого разбойника о возможном применении огня в отношении народа не удивляют. Об этом перед началом акции неповиновения в беседе с журналистами заявил представитель Верховного совета АРФ <Дашнакцутюн>, координатор акции протеста

<Движения по спасению Родины> Ишхан Сагателян, комментируя заявление депутата от правящего блока <Мой Шаг> Андраника Кочаряна о том, что "если оппозиция думает, что может занимать здания, то должны понимать, что эти здания находятся под охраной государства, а это значит, что государство имеет монопольное право открыть огонь, чтобы защитить их>.

<Для нас не новость высказывания этого старого разбойника. Хочет сказать, что они готовы стрелять в людей? Лучше бы они направили этот огонь против врага. На этих властях кровь более 10 тысяч наших граждан - это и война и неэффективная борьба с пандемией коронавируса. Этот старый разбойник знает, что его ждет после отстранениях их режима от власти. Пусть не пытаются запугать наш народ. Мы не будем поддаваться на провокации, но и не позволим терроризировать наш народ.

А вышеуказанное лицо ответит за все свои деянии - начинания от разворовывания во время землетрясения вплоть до запугивания и шантажа

своих соратников в парламенте. Мы нашими последовательными шагами прогоним этот режим>, - сказал Сагателян, добавив, что они конституционным путем намерены отстранить действующий режим во главе с премьер-министром Николом Пашиняном от власти. Он еще раз подчеркнул, что вся ответственность за ситуацию сложившуюся в стране несет Пашинян, являющийся фактическим руководителем страны.

После этого, в административном округе Арабкир города Ереван в парке близ гостиницы Прага стартовало шествие неповиновение Движения по спасению Родины. На улице собралось достаточно большое число граждан.

Сотни граждан по проспекту Комитаса шествием двигаются по направлению проспекта Баграмяна. Конечный пункт шествия площадь Франции. Там и пройдет акция неповиновения. Демонстранты скандируют <Армения без Никола!>, <Никол предатель!>.