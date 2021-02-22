Понедельник, 22 Февраля 2021 17:56

АрмИнфо. По предварительным данным, налоговые поступления и госпошлины, выплаченные в государственный бюджет Республики Арцах, в январе 2021 года составили всего порядка 1.3 млрд. драмов, что ниже показателя годовой давности на 65,8%. Об этом сообщает Комитет государственных доходов Республики Арцах.

Согласно источнику, за отчетный период в КГД было зарегистрировано 60 новых хозсубъектов, при этом объявлены банкротом - 5 организаций. Сообщается, что 10 начинающим предпринимателям были предоставлены налоговые льготы сроком на три месяца.

Вместе с тем, 28 наемными работниками и индивидуальными предпринимателями в рамках процесса возврата средств по выплаченному подоходному налогу в размере процентов, уплаченных за обслуживание ипотечного кредита, в январе было возвращено 3.9 млн.драмов.

Согласно данным КГД, в отделения, обслуживающие налогоплательщиков, поступило 6 819 расчетных отчетов, из коих 6 460 в электронном виде.