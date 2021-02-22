Понедельник, 22 Февраля 2021 14:28

АрмИнфо.Заявление российского президента Владимира Путина о принадлежности Арцаха Азербайджану вызывают недоумение. В частности, непонятно зачем это нужно самой Москве и каким образом Арцах в составе Азербайджана соответствует, собственно, российским интересам. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Григорян.

На своей очередной "большой" пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что "Нагорный Карабах, согласно действующему международному праву, представляет собой часть Азербайджана". Также Путин в качестве вопроса большой важности выделил "принятие во внимание интересов армянского народа, и сохранение статус-кво". При этом, он не исключил ввода в регион дополнительного количества российских миротворцев.

"Путин, конечно, говорит об этом отнюдь не случайно. Таким образом, он стремится поставить на место Францию и США. Ведь именно Париж и Вашингтон сегодня требуют восстановление переговорного формата и самих переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Переговоров по обсуждению статуса Арцаха. Таким образом, президент РФ прямо говорит им, что статус Арцаха может обсуждаться в рамках территориальной целостности Азербайджана", - считает он.

Согласно Григоряну, вне зависимости от мотивации Москвы в подобном усилении позиций Баку и Анкары, Еревану необходимо оказать подобным тенденциям противодействие. В этом свете, он с сожалением отметил наличие в Армении довольно большого числа политических сил, продолжающих утверждать о необходимости дальнейшей интеграции с Россией, даже на фоне подобной позиции последней по Арцаху.

Подобная позиция данных политических сил, согласно политологу, идет вразрез с декларируемыми ими внутри страны националистическими устремлениями. В этом свете, он считает необходимым озвучивание подобными партиями собственного видения относительно статуса Арцаха.

"Я никоим образом не являюсь сторонником ухудшения армяно-российских отношений. Это никоим образом, не исходит из наших интересов, соответственно, ставить подобную цель неверно. Но работать с Москвой в направлении выяснения целей, побуждающих Дмитрия Медведева, Сергея Лаврова и Владимира Путина делать заявления в подобном духе необходимо. Противодействие нежеланию Москвы восстанавливать Минский процесс совершенно не обязательно завершится испорченными с Россией отношениями. Армении необходимо понять для чего Москва сегодня еще более усиливает тюркоязычный мир", - подытожил Григорян.