Понедельник, 22 Февраля 2021 12:54

АрмИнфо. Пока власти Армении заняты поисками каких- то фейков, преследованиями , задержаниями и арестами оппозиционных лиц , вовлеченных в антиазербайджанскую борьбу экспертов, власти Азербайджана предпринимают ряд серьезных мер. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший советник президента Карабаха Тигран Абрамян.

"Смотрю утренние новости об Арцахе. Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 6 колонн вооруженных сил Азербайджана - 4 по Лачинскому коридору на север и юг, 1 - в направлении Шуши - Красный Базар -Каджар и 1 - в обратном направлении. Еще одной неприятной новостью стал отказ азербайджанской стороны безо всяких оснований в проведении поисковыми группами работ по поиску останков армянских солдат на оккупированных территориях Азербайджана. Пока власти Армении заняты поисками каких-то фейков, преследованиями , задержаниями и арестами оппозиционных лиц , вовлеченных в антиазербайджанскую борьбу экспертов, власти Азербайджана предпринимают ряд серьезных мер", - написал Тигран Абрамян.

В свою очередь, оппозиционный деятель Арман Сагателян на своей странице в Facebook написал, что государство продолжает стремительно катиться в пропасть во всех направлениях, а за позорной капитуляцией, потерей Арцаха и целого поколения последует необратимый внутренний коллапс. "Его нельзя опрокинуть, но невежественные каракули верят, что можно продлить собственный славный конец. Поэтому мы по-прежнему будем видеть дешевые шоу, которые на самом деле только приближают момент коллапса", - отметил оппозиционер.