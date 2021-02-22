Понедельник, 22 Февраля 2021 12:25

АрмИнфо.Решением суда обще юрисдикции Еревана арестован бывший руководитель аппарата Национального Собрания Армении Ара Сагателян. Решение об этом накануне приняла судья Анна Меликсетян.

По словам адвоката Сагателяна - Акопа Енокяна - хотя суд и согласился с неправомерностью ареста, тем не менее, удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подзащитного меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Это решение суда, как считает адвокат, было вполне прогнозируемо. Защита Сагателяна намерена обжаловать данное решение.

Отметим, Ара Сагателяну обвинение предъявлено по ст.226 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды), 226.2 (публичные призывы к применению насилия, оправдание насилия или пропаганда насилия) и 307.4 (нарушение правил публикации или распространения информации в период режима военного положения) Уголовного кодекса Армении. Он проходит одним из фигурантов "дела о фейке Gagik Soghomonyan".

Чуть ранее суд освободил задержанного в рамках этого же дела помощника Сагателяна - Мгера Авакяна. Решение об избрании меры пресечения в отношении экс-депутата парламента, политолога Карена Бекаряна суд примет 22 февраля.

Ранее СНБ Армении выступили с разъяснениями по поводу задержания политолога и соучредителя медиа-холдинга "Каряк медиа" Карена Бекаряна, бывшего руководителя аппарата парламента Ара Сагателяна и его помощника Мгера Авагяна. Так, в заявлении СНБ РА отмечается, что Сагателян, ранее занимая высокие должности и имея авторитет, смог заручиться доверием среди других людей с антиправительственными взглядами и использовал свое влияние для совершения нескольких преступлений. Согласно СНБ, Сагателян создал организованную группу, в которую вошли его партнер Kарен Бекарян, водитель Mгер Aвакян, Арам Саркисян и другие неустановленные лица, тесно связанные с ним, с которыми он спланировал и совершил ряд преступлений, а для их сокрытия был создан ложный акаунт в Фейсбук под именем "Гагик Согомонян" /facebook.com/profile.php?id=100026804322355/. В СНБ сообщили, что посредством этого фейка, был нарушен пункт 9.1 Постановления правительства РА от 27 сентября 2020 года об ограничениях в связи с "введением военного положения в РА" при комментировании военных действий, начатых вооруженными силами Азербайджанской Республики в направлении Республики Арцах утром 27 сентября 2020 года. Сообщается, что вышеуказанный фейк с 10 октября 2020 года распространял публикации, в которых критиковал, опровергал и ставил под сомнение эффективность действий государственных органов и органов местного самоуправления по части обеспечения правового режима военного положения.

Между тем, в связи с данными действиями СНБ РА заявлением выступил исполнительный орган Республиканской партии Армении. В нем говорится: "Вызвавшее национальную катастрофу двух армянских государств и ставшее единственной причиной позорного поражения в результате недавней Арцахской войны, капитулирующее правительство, продолжая преступную политику депортации и лишений армянского народа, прилагает настойчивые, но тщетные усилия, чтобы лишить армянский народ его решимости, надежды и воли бороться за достоинство и справедливость посредством ложных уголовных дел, ложных обвинений, незаконного использования силы. Именно в этом ключе рассматриваем возбужденное и сфабрикованное со стороны СНБ РА уголовное дело в отношении лиц с оппозиционными взглядами". В партии убеждены, что все это происходит в условиях действующего в стране до сих пор по абсурдным причинам военного положения, которое, по международным оценкам, направлено на подавление антиправительственных демонстраций и нейтрализации деятелей оппозиции. В РПА считают, что этот почерк свидетельствует о новой волне политических преследований, с помощью которой антинациональные власти пытаются избежать справедливого гнева народа и надвигающегося правосудия. В РПА решительно осуждают все случаи политического преследования в стране; сожалеют, что Служба национальной безопасности отклонилась от своей первоначальной миссии и превратилась в карманного исполнителя "абсурдных каракуль"; требуют немедленной отмены военного положения и полной гарантии основных прав и свобод человека в стране; подтверждают свою приверженность последовательной политической борьбе.