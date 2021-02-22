Понедельник, 22 Февраля 2021 12:24

АрмИнфо.Армения проводит реформу армии после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

"Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги", - сказал Арутюнян.

По его словам, процесс военного строительства непрерывен в принципе, а сложившаяся сегодня военно-политическая ситуация на Южном Кавказе определяет проводимые реформы национальных вооруженных сил необратимым и неоспоримым приоритетом.

"Конечно же, с учетом боевого опыта и известных событий в Карабахе нами будут кардинально пересмотрены вопросы: оптимизации боевого и численного состава с учетом задач по предназначению, прежде всего посредством увеличения боевого компонента; избирательного перевооружения на новые комплексы и системы вооружения и военной техники по приоритетным направлениям; сохранения кадрового потенциала, повышения уровня укомплектованности должностей офицерами, госслужащими и военнослужащими по контракту", - отметил Арутюнян.

При этом, по его словам, основные усилия будут направлены на развитие систем управления, разведки, РЭБ, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии.

Он напомнил, что с 25 по 30 января этого года в соответствии с двусторонними договоренностями в Армении находилась представительная делегация Министерства обороны Российской Федерации для оказания содействия по вопросам реформирования и модернизации ВС Армении.

"По итогам совместной работы выработаны рекомендации по дальнейшим действиям и мероприятиям в рамках модернизации армянских вооруженных сил с учетом их текущего состояния, причем очень серьезный акцент поставлен на военно-техническую составляющую данного процесса", - отметил министр.

Вместе с тем, Арутюнян подчеркнул, что Армения не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране. "Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы", - сказал Арутюнян