Понедельник, 22 Февраля 2021 11:27

АрмИнфо. Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы (РВБ) в Гюмри. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

"Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и, стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности", - сказал министр.

По его словам, "конечно же, руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы". "И я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер", - сказал Арутюнян.

В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.