Суббота, 20 Февраля 2021 11:32

АрмИнфо. На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщает МЧС РА, по положению на утро 20 февраля закрыты участок дороги Берд- Чамбарак, перевал Варденяц, и дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари. Проезд затруднен по межобщинным дорогам Амасии Ширакской области РА.

Кроме того, Дилижанский перевал закрыт для проезда большегрузов с прицепами, труднопроходим для остальных транспортных средств. В ряде населенных пунктов Ширакской области Армении метель.

МЧС РА со ссылкой на коллег из МВД Грузии и МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что закрыт для проезда всех видов транспортных средств участок дроги Степанцминда- Ларс, с российской стороны на КПП скопилось более 600 фур.