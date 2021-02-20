Суббота, 20 Февраля 2021 11:27

АрмИнфо.Сто членов Конгресса из более двадцати штатов США подписали письмо двухпартийной группы конгрессменов по армянским вопросам с призывом к администрации Джо Байдена поддержать Арцах и Армению.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), в письме, адресованном государственному секретарю и министру обороны, подчеркивается серьезность регионального кризиса, вызванного шестинедельной безжалостной агрессией Азербайджана и Турции прошлой осенью против Арцаха, и предлагаются срочные меры по следующим направлениям:

- Оказание чрезвычайной помощи со стороны США, которая позволит народу Арцаха восстановить свои общины и вернуться к естественной жизни, не опасаясь дальнейшего кровопролития;

- Возобновление участия США в поисках прочного регионального урегулирования, основанного на фундаментальном праве на самоопределение, которое защищает безопасность Арцаха и поможет предотвратить возникновение новой войны;

- Признание США права на самоопределение народа Арцаха и его роли как законной стороны переговоров в разрешении этого конфликта;

- Принятие лидирующей позиции в усилиях по обеспечению немедленного освобождения армянских заключенных;

- Подотчетность США, в том числе по вопросу введения санкций в отношении высокопоставленных лидеров Азербайджана и Турции, приостановление американской помощи Баку и возобновить функционирование 907 поправки (Закона о поддержке свободы);

- Поддержка США экономического развития Армении и помощь армянам, перемещенным в результате агрессии Азербайджана;

- Признание президентом Байденом Геноцида армян.

В АNCA выразили безоговорочную поддержку этой инициативе.