Пятница, 19 Февраля 2021 16:15

АрмИнфо. По случаю Дня рождения великого армянского поэта Ованнеса Туманяна и Дня дарения книг в Армении, Араратбанк выступил с прекрасной инициативой, в рамках которой сегодня дарит книги своим читающим клиентам. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

«Книга является лучшим другом человека на любом этапе его жизни и в любой ситуации. Сегодня в Араратбанке действительно книжный праздник, и мы рады, что это служит поводом для улыбок наших клиентов и дарит новое дыхание в их повседневной жизни», - сказал заместитель председателя правления Араратбанка Тигран Баданян.

В источнике отмечено, что Араратбанк формирует новую клиентоориентированную культуру, ценя своих клиентов и придерживаясь заявленного девиза «Поднимаемся вместе».

Напомним, что Араратбанк основан в 1991 году. Банк предоставляет инновационные и высококачественные услуги юридическим и физическим лицам, используя сверхсовременные технологии и создавая уникальную бизнес-культуру в отношениях банк - клиент. Филиальная сеть банка насчитывает 56 подразделений.