Пятница, 19 Февраля 2021 12:56

АрмИнфо. В Минобороны Армении сообщили о расширении круга пострадавших бенефициаров, которые получат помощь вследствие военной агрессии Азербайджана против Арцаха.

Так, согласно сообщению МО РА, в связи с внесением изменений в постановление Правительства РА N2073-L от 17 декабря 2020 года (постановление Правительства РА N208-L от 18 февраля 2021 года) расширен круг бенефициаров содействия для военнослужащих, получивших ранения или искалеченные в ходе боевых действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября 2020.

Так, согласно МО РА, бенефициарами содействия являются также военнослужащие, признанные инвалидами 1-й или 2-й группы в связи с ранениями или увечьями, полученными в ходе боевых действий.

Чтобы воспользоваться акцией поддержки, необходимо отправить следующие документы на электронный адрес socmed@mil.am.

1. Номер социальной карты (PSC),

2. Копию удостоверения личности (с двух сторон) или паспорта;

3. Копию эпикриза болезни;

4. Копию решения медико-социальной экспертизы о признании инвалидности 1 или 2 группы;

5. номер телефона

6. Адрес проживания.

По всем вопросам обращаться на socmed@mil.am или по телефону 1-28 горячей линии Минобороны РА.

Отметим, что согласно данным военной прокуратуры Армении в результате широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против

Арцаха увечья различной степени получили 9094 военнослужащих .