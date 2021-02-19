Пятница, 19 Февраля 2021 12:43

АрмИнфо. Переговорный подход согласно которому Армения признала необходимость вывода своих ВС с части оккупированных территорий Азербайджана с целью обеспечить статус другой части в границах НКАО вне Азербайджана изначально вел в тупик.

Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян. "К великому сожалению, правительство Никола Пашиняна, по сути, осталось в рамках данной переговорной логики. И, более того, привнесло в нее определенные деструктивные элементы. И заявляя в своем интервью, что содержание его переговоров с Азербайджаном сводилось к обсуждению того, что Армения получит, а не уступит, экс-президент Армении Серж Саргсян, видимо, стремится подчеркнуть, что для армянской стороны урегулирование конфликта не имеет территориальной компоненты. И, соответственно, решение конфликта требует предоставления независимого статуса Арцаху исключительно в границах бывшей НКАО", - подчеркнул он.

Меликян оценивает данное заявление экс-президента как свидетельство отсутствия для него и его единомышленников вопроса территориальной целостности Республики Арцах. Иными словами, признавая факт оккупации территории Азербайджана, официальный Ереван открыто заявлял Баку, что возвращать их будет исключительно в случае признания Азербайджаном права НКАО на самоопределение и как следствие права на независимость.

Подобная переговорная логика, в рамках которой Армения пыталась узаконить сецессию части одной территории Азербайджана, возвратив ему другую, по оценкам дипломата, не могла быть для Баку приемлемой изначально. "Я неоднократно говорил о вредоносности подобной переговорной тактики и в прошлом. Однако, лидеры Армении упорно передавали эту тактику по эстафете друг другу. И как результат совместными усилиями довели ситуацию до сегодняшнего результата", - подчеркнул он.

"В период, когда я занимал пост главы МИД Арцаха в 2004-2005 гг. после смерти старшего Алиева и переговоров в Ки-Уэсте переговоры находились на паузе. И никаких конкретных программ урегулирования не было. Получив уже в качестве советника президента Арцаха по внешней политике информацию о некоторых подробностях Мадридских принципов, в частности, касающуюся территориальных проблем, я немедленно подал в отставку. После чего в 2008 году я попробовал ввести в оборот альтернативный подход к урегулированию конфликта в качестве кандидата в президенты Армении. К сожалению, достичь необходимого результата мне не удалось", - подытожил Меликян.