Пятница, 19 Февраля 2021 12:13

АрмИнфо.Роберт Кочарян и Серж Саргсян используют последние патроны, пытаясь подогреть угасающий день ото дня пыл своих сторонников. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Левон Ширинян.

По оценкам политолога, политическая активность последних дней, все эти интервью, заявления и сомнительные разоблачения экс-президентов не имеют никакого политического веса. Таким образом, на его взгляд, экс-президенты сегодня пытаются поддерживать на плаву инициированные ими политические процессы с одной единственной целью - удерживать страну в состоянии нестабильности.

Политолог выразил убежденность в отсутствии содействия и народной поддержки у подобных намерений Кочаряна и Саргсяна. В очевидном тупике, более того, в политическом пролете, на его взгляд, оказалось и движение "17-ти" в целом. А созванный движением 20 февраля митинг еще одна тщетная попытка выйти из данного тупика.

"Сегодня Серж Саргсян говорит о том, что вопрос сдачи семи районов стоял на всех этапах переговорного процесса. "План Лаврова", конечно, существовал. Но почему он заговорил об этом лишь сейчас? Эти люди годами нас обманывали, вводили в заблуждение, искажая, в том числе, реалии переговорного процесса. А сегодня он вдруг заявляет о том, что передал власть Карену Карапетяну, видимо, забывая, что он не царь и не султан, чтобы передавать власть по наследству", - подчеркнул Ширинян.

В целом, политолог убежден в необходимости игнорирования подобных заявлений экс- президентов и предотвращения, таким образом, их появления в политическом дискурсе. Взамен этого он усматривает необходимость в консолидации нации вокруг процесса строительства государства.

"Наша страна с большим трудом, но постепенно идет в направлении стабильности. И именно консолидация нации является необходимым условием для преодоления текущей атмосферы уныния и организованности государства как единого органа. Консолидация никоим образом не касающаяся вожаков бывшего клептократического государства. Эти люди нарушили закон и должны понести за это ответственность", - подытожил Ширинян.