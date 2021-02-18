Четверг, 18 Февраля 2021 17:59

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран (ИРИ) в РА Аббасом Зохури обсудили арцахский конфликт. Об этом говорится на официальной странице спикера НС РА в Фейсбук.

Согласно источнику, Арарат Мирзоян отметил важность выполнения договоренностей, закрепленных после подписанного 9 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня. В этом плане, в первую очередь, он подчеркнул необходимость скорейшего обмена военнопленными и другими заложниками по принципу <все в обмен на всех>.

Председатель НС РА заметил, что конфликт не может считаться окончательно решенным, так как все еще не урегулирован вопрос статуса Нагорного Карабаха в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ , а именно права арцахских армян на самоопределение. Обращаясь к послу Зохури Мирзоян подчеркнул, что Иран не может не выразить свою позицию по арцахскому вопросу.

На это дипломат отметил, что иранская сторона приветствует достижение соглашения о прекращении огня в Арцахе, подтвердив при этом ранее озвученное министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом-Джавад Зарифом заявление о том, что вопрос возвращения военнопленных должен быть решен в кратчайшие сроки.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили также вопросы, касающиеся совместной экономической деятельности в Сюнике.