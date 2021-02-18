Четверг, 18 Февраля 2021 15:10

АрмИнфо. Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепь. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

"Звенья этой цепи - экс-президенты Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян. И до тех пор, пока события будут вертеться вокруг этих звеньев, действующий премьер Пашинян будет оставаться у власти. Поскольку весь его имидж сегодня держится на противопоставлении предшественникам. Разрыв цепи возможен в случае консолидации армянского общества вокруг других политических сил", - подчеркнул он.

Согласно Марукяну, в случае отказа экс-президентов от амбиций на кресло главы государства, общество избавится от фобий и поймет, что они не являются единственной альтернативой Пашиняну. По его оценкам, достичь во внутриполитической ситуации изменений возможно лишь этим путем.

В противном случае, по прогнозам Марукяна, действующая власть будет продолжать подпитываться тезисами, приравнивающими уход Пашиняна автоматическому возврату назад в период разграбления страны. В этом свете политик считает отказ представителей бывшей власти от амбиций на возвращение насущной необходимостью. Сам факт подобных амбиций, на его взгляд, загоняет дискуссию в одно и то же прокрустово ложе, а именно "отдавать ли власть тем, у кого народ ее отобрал".

"И все это имеет место на фоне появления все новых и новых вопросов к представителям бывшего режима. Один из них своим недавним интервью всколыхнул сам Серж Саргсян. Непонятно с какой целью мы тратили миллионы долларов на развитие 7 районов вокруг Арцаха, если изначально в ходе всего переговорного периода стоял вопрос о сдачи их Азербайджану в обмен на статус? Получается, что наши налоги, пожертвования наших соотечественников из Диаспоры шли в никуда. Более того, на реализацию проектов постройки ГЭС на этих территориях под гарантию государства были предоставлены кредиты на сотни миллионов долларов", - подытожил политик.