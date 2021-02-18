Четверг, 18 Февраля 2021 15:05

АрмИнфо.Ситуацию на армяно-азербайджанской границе в Сюникском регионе необходимо взять под контроль. В первую очередь посредством и в рамках Минской группы ОБСЕ. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"В рамках МГ необходимо оказать на Баку давление с целью создания международных механизмов расследования и предотвращения каких-либо инцидентов на границе. Еще одним необходимым шагом является размещение технических средств контроля. Лишь в этом случае станет возможным определять виновника нарушения режима перемирия. Разумеется, Россия, как и Франция с США, также должны оказать в этом вопросе давление на Баку", - подчеркнул он.

Евсеев не исключил возможности, в случае появления необходимости, дополнительного размещения на данном участке границы пограничных войск РФ. По его оценкам, Россия вполне может взять под контроль всю границу Армении с Азербайджаном, так же как она это делает на границе с Турцией. Согласно эксперту, Ереван вполне может поднять данный вопрос перед Москвой.

По оценкам эксперта, неспокойная ситуация в Сюнике демонстрирует, что несмотря на обретение территорий в Арцахе, Азербайджан продолжает оставаться в статусе провокатора и нарушителя международного права. И чем быстрее Еревану удастся это доказать, тем легче станет возможном применить в отношении Баку международное давление. Еще одной важной задачей, по оценкам военного эксперта, является преодоление царящего по итогам недавней войны состояния растерянности в Минобороны Армении. На взгляд Евсеева, армянским коллегам следовало бы учесть российский опыт выхода из аналогичной ситуации по итогам неудачной для Москвы первой чеченской кампании. Он отметил, что Армения вполне может это сделать своими силами, но вправе полагаться в этом вопросе и на помощь союзника.

"Просто необходимо принимать верные решения в направлении укрепления Вооруженных сил, границ Армении и безопасности в целом. Думать о безопасности арцахцев уже не надо - ее обеспечивают российские миротворцы. Армении необходимо думать о защите границ от Азербайджана и Турции. Все это требует от оборонного ведомства Армении реализации целого комплекса мер. И Россия готова Армении во всем этом помогать", - подытожил Евсеев.