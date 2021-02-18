Четверг, 18 Февраля 2021 14:57

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян владеет конкретными данными по факту терроризирования населения приграничных сел Капанского района Сюникской области со стороны ВС Азербайджана.

По итогам своего визита в город Капан и приграничные села Неркин Ханд, Шикахох, Срашен, Цав и Чакатен омбудсмен отметил, что азербайджанские военнослужащие держат под постоянным напряжением жителей сел, систематически, днем и ночью, производя выстрелы и не давая, тем самым, людям спокойно заниматься своим трудом, сельским хозяйством и животноводством. По словам Татояна, выстрелы вызывают серьезное беспокойство жителей, особенно за безопасность женщин и детей.

По его словам, под прямым прицелом азербайджанских военных, иногда находящихся на расстоянии менее 1 км. оказались поделенные пастбища и пахотные земли некоторых общин. Это обстоятельство грубо нарушает гарантированные международными конвенциями права на жизнь и на здоровье, физическую и психическую неприкосновенность и права на собственность армянских сельчан, лишая их возможности зарабатывать на жизнь.

Причиной происходящего является применение механических подходов к размежеванию границ, без привлечения специальных комиссий и без соблюдения интересов жителей, живущих в приграничных общинах.

По итогам визита в регион омбудсмен намерен подготовить предложения, которые будут представлены компетентным государственным органам.