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АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян владеет конкретными данными по факту терроризирования населения приграничных сел Капанского района Сюникской области со стороны ВС Азербайджана.
По итогам своего визита в город Капан и приграничные села Неркин Ханд, Шикахох, Срашен, Цав и Чакатен омбудсмен отметил, что азербайджанские военнослужащие держат под постоянным напряжением жителей сел, систематически, днем и ночью, производя выстрелы и не давая, тем самым, людям спокойно заниматься своим трудом, сельским хозяйством и животноводством. По словам Татояна, выстрелы вызывают серьезное беспокойство жителей, особенно за безопасность женщин и детей.
По его словам, под прямым прицелом азербайджанских военных, иногда находящихся на расстоянии менее 1 км. оказались поделенные пастбища и пахотные земли некоторых общин. Это обстоятельство грубо нарушает гарантированные международными конвенциями права на жизнь и на здоровье, физическую и психическую неприкосновенность и права на собственность армянских сельчан, лишая их возможности зарабатывать на жизнь.
Причиной происходящего является применение механических подходов к размежеванию границ, без привлечения специальных комиссий и без соблюдения интересов жителей, живущих в приграничных общинах.
По итогам визита в регион омбудсмен намерен подготовить предложения, которые будут представлены компетентным государственным органам.
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|Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана
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|Третий президент РА: Ильхам Алиев всегда мечтал одержать победу над Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, но его мечте не суждено было сбыться
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|Вазген Манукян: Мы всегда проявляли обеспокоенность будущим страны, но обеспокоенности такого уровня я еще не было
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