Четверг, 18 Февраля 2021 11:18

АрмИнфо. На территории Армении по положению на утро 18 февраля есть ряд закрытых дорог.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, закрыта дорога Берд-Чамбарак, а так же участки дорог, ведущие к крепости Амбед и озеру Кари.

На перевале Варденцяц метель. Кроме того перевалы Варденяц и Дилижана, а также участок дороги Гюмри-Бавра закрыты для проезда большегрузов с прицепами, и труднопроходим для остальных видов транспортных средств. Для большегрузов затруднен проезд на участке дороги Баграташен-Ноемберян. Проезд затруднен также по межобщиным дорогам Ашоцка, Амасии Ширакской области и на перевале Спитака в Лорийской области.

В МЧС Армении призвали водителей направляться в Тавушскую, Гегаркуникскую, Арагацотнскую и Ширакскую области лишь при крайней необходимости ввиду обильных осадков.

В МЧС РА со ссылкой на коллег из Грузии и Северной Осетии сообщили, что дорога на КПП <Верхний Ларс> закрыта для проезда всех видов транспортных средств, с российской стороны открытии пропускного пункта ожидают более 530 машин.

Стоит также заметить, что снег вызывал коллапс в армянской столице. С раннего утра на улицах Еревана многочисленные заторы и аварии из-за плохой работы коммунальщиков, точнее из-за их бездействия. Дороги не только не расчищены, но и не обработаны реагентами.