Среда, 17 Февраля 2021 16:48

АрмИнфо. Работы по возвращению армянских военнопленных осуществляются в ежедневном режиме. Об этом 17 февраля журналистам сообщила депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Мой шаг" Назели Багдасарян. Так она прокомментировала итоги сегодняшней закрытой встречи в Гюмри премьер-министра РА Никола Пашиняна с родными и близкими лиц, захваченных в Хцаберде.

Депутат отметила, что поскольку вопрос о военнопленных является очень чувствительной темой, и может быть использована Азербайджаном против военнослужащих, она не может раскрыть всех деталей встречи, но заверила, что делается все для решения проблемы. "По крайней мере, в ходе сегодняшней встречи премьер-министр представил ход работ по их возвращению",- сказала депутат, добавив, что вопрос озвучивается и в различных международных структурах. Она сообщила, что прилагаются все усилия для реализации 8-го пункта трехстороннего заявления по Карабаху, который предусматривает возвращение всех военнопленных. Депутат напомнила о Женевской конвенции об обращении с военнопленными, под которую подпадают и армянские военнослужащие.