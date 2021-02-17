Среда, 17 Февраля 2021 15:21

АрмИнфо. На данном этапе Армения переживает жесточайший на протяжении всей своей новейшей истории политический кризис. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"К великому сожалению, как провластная группировка, так и многопартийная, требующая отставки премьера Пашиняна, оппозиционная группировка оказались неспособны сообща выйти на идеи по выходу на консенсусное решение по преодолению данного кризиса. Общество, на подобном фоне, наблюдает за демонстрируемым всеми этими силами дешевым политическим представлением в состоянии растерянности, разочарования и омерзения ", - подчеркнул он.

Меликян считает, что на фоне инстинктивного дистанциирования армянского общества от обеих сторон данного политического фарса, что обусловлено его нежеланием становиться частью данного действа, политический вес постепенно набирают родные и близкие погибших, раненых и пропавших безвести военнослужащих. И в случае выдвижения на каком-то этапе с их стороны людей, способных к политическому лидерству, именно данный, образовавшийся по итогам второй арцахской войны, сегмент армянского общества может оказать существенное влияние на внутриполитические процессы.

Согласно дипломату, в сегодняшней Армении именно люди, непосредственно пострадавшие от итогов войны, могут и имеют полное право выступать с реальными требованиями в адрес власти. И именно они являются реальным ресурсом, способным установить в стране законность и порядок. Меж тем, сегодняшняя ситуация в стране, по его оценкам, выглядит весьма угрожающе, что особо наглядно проявляется в Сюнике.

"Убежден, что вне зависимости от любых внешних факторов, будущее Сюника обусловлено поведением и решениями, принимаемыми официальным Ереваном. Внешних интересантов в последних импульсах вокруг Сюника, Арцаха и региона в целом, конечно, хватает. Это Россия, Турция, Иран: В целом, я склонен прогнозировать радикальные изменения в нашем регионе. И, думаю, что данный процесс лишь только взял старт", - подытожил Меликян.