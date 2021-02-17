Среда, 17 Февраля 2021 15:07

АрмИнфо. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе состоявшегося телефонного разговора обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 г. в Москве.

Как сообщает МИД РФ, собеседник также затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Заметим, что сегодня в Москве пройдут переговоры глав МИД Армении и России. Одной их ключевых тем повестки переговоров будет ситуация в зоне карабахского конфликта.