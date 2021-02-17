Среда, 17 Февраля 2021 14:57

АрмИнфо. Продолжая союзнические отношения после 44-х дневной войны, Москва и Ереван, вне всяких сомнений, остаются в отношениях с Евросоюзом на противоположных позициях. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"С Москвой, во всяком случае, судя по последним заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова, никакого сближения со стороны Брюсселя не только не предвидится, но и ожидается ужесточение уже наложенных санкций. Меж тем, как с Ереваном все двери в Брюсселе для углубления отношений продолжают оставаться открытыми. Тем не менее, готовность Армении и ЕС к прописанному в уже ратифицированном соглашении CEPA углублению отношений продолжает оставаться под вопросом", заметил он.

Более того, по оценкам эксперта, зафиксированное в Ассоциативном соглашении, углубление отношений между Арменией и ЕС никак нельзя характеризовать как защищенное от давления с третьей стороны. А Ереван, так и не представил более или менее осязаемой стратегии относительно собственных намерений в отношении данного соглашения.

На днях завершился процесс ратификации, подписанного в ноябре 2017-го года Арменией и ЕС Соглашения о всеобъемлющем и углубленном партнерстве (CEPA). Предполагается, что с 1-го марта документ вступит в силу в полном объеме.

Меграбян оценивает политическую часть соглашения между Европой и Арменией как дорожную карту для необходимых в Армении перемен в соответствии с европейскими стандартами. Меж тем, за прошедшие 3 года нет сведений даже о подготовительных работах к реализации соглашения, не говоря уже о стратегии. А то же топтание на месте реформ в судебно-правовой сфере - лишнее тому подтверждение.

"Таким образом, в случае если Армения в силу каких-то причин не проявит способности к движению вперед в отношениях с ЕС в рамках традиционного подхода Брюсселя "большее за большее", Европа просто махнет на нас рукой. Особенно, учитывая, что отдельно взятая Армения находится в европейских приоритетах на условном десятом месте. При этом, на фоне серьезных проблем с отсутствием определенности в желаниях самой Европы, в целом, подвести под общий знаменатель несколько десятков самых разных позиций просто невозможно. В этом свете, в условиях отсутствия стремления Еревана "к большему", ожидать из Брюсселя определенности в отдельном армянском направлении нереалистично. И, судя по всему, многие подобные вопросы вновь будут решаться при действенной координации из США", - прогнозирует Меграбян.