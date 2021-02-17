Среда, 17 Февраля 2021 12:44

АрмИнфо. Сильные ветры, обрушившиеся на большинство регионов Армении, продлятся до полудня, после чего их сила будет постепенно ослабевать. Об этом говорится в размещенном в Facebook сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга.

"Как и прогнозировалось, в большинстве регионов республики сейчас дуют сильные ветры, скорость которых в отдельных местах достигает 25 м/ с. В столице также дуют сильные ветры, которые уже привели к разрушениям в районе Чарбах", - говорится в сообщении.